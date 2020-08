I presidenti di Regione ne combinano un’altra. Slitta l’intesa sulla scuola. Restano i nodi su trasporti e mascherine. Tutti d’accordo invece sull’assunzione di 70mila docenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il tempo stringe ed è sempre più vicino il suono della prima campanella per alunni e studenti. Dopo il vertice di ieri con le Regioni sulla riaperture delle scuole però non Tutti i nodi sono stati sciolti, tanto che il Governo ha annunciato che ci sarà un coordinamento permanente con gi enti territoriali che continuerà il lavoro per trovare soluzioni condivise su rientri in aula e trasporto locale. È infatti su quest’ultimo punto che le frizioni sono state più evidenti: da una parte la ministra dei trasporti, Paola De Micheli, che vorrebbe più flessibilità – in linea con le Regioni – dall’altra il ministro della Salute, Roberto Speranza, più ligio alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico. Il tentativo della De Micheli ... Leggi su lanotiziagiornale

