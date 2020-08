Gimbe: impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 27 agosto 2020) È in corso una nuova ondata di coronavirus? Per Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “è legittimo chiedersi se i numeri attuali siano i segnali di una nuova ondata”, e “non bisogna concedere ulteriori vantaggi al coronavirus, tanto più che i numeri riflettono sempre comportamenti di 3-4 settimane fa”.Nel report settimanale la Fondazione registra un’impennata di nuovi casi (+3.139), un ulteriore aumento dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi di Covid (+219) e in terapia intensiva (+8). Dal 19 al 25 agosto, quindi nel giro di soli sette giorni, c’è stato un aumento del 92,4% di nuovi casi. Salgono dunque a 19.714 i positivi, concentrati per il 91,8% in 11 Regioni - 29,4% in Lombardia, 33,4% in Lazio, Emilia-Romagna e Veneto e un ulteriore 29% in Campania, Piemonte, ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus in Veneto, test sierologici a scuola: sedici positivi

Nemmeno il tempo di iniziare i test sierologici su insegnanti e personale non docente delle scuole venete, dall’asilo alle superiori e ai centri professionali (in tutto 96mila persone), che già le Usl ...

