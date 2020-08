Follia nel parcheggio: pioggia di sassi contro un residente, portone sfondato a calci (Di giovedì 27 agosto 2020) Musica e schiamazzi non graditi durante le ore notturne. La rabbia dei residenti che esplode, poi la vendetta dei giovanissimi e i carabinieri costretti ad intervenire più volte. Situazione ad alta ... Leggi su bresciatoday

I protocolli del Ministero impongono pasti confezionati in mono-porzioni sigillate. Bra guida la protesta nella Granda, il sindaco Fogliato: "Soluzione costosa, illogica e impraticabile per chi come n ...Square Enix e People Can Fly hanno pubblicato un nuovo trailer di Outriders nel quale ci mostrano i segreti del Tecnomante e tutta la follia del gioco cooperativo. VIDEO di Luca Forte — 26/08/2020 Squ ...