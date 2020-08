DOOM Eternal che gira a 1000 fps su un PC raffreddato ad azoto liquido lascia a bocca aperta (Di giovedì 27 agosto 2020) All'inizio di quest'anno il programmatore principale del motore grafico di id Software ha affermato che id Tech 7 che alimenta DOOM Eternal potrebbe funzionare a 1.000 fps. Avete letto bene: mille.Dopo lo scetticismo iniziale che in molti hanno bocciato l'esperimento come infattibile, visto che nessuno ha un computer in grado di farlo, ora arriva la conferma della prova riuscita. Bethesda ha reclutato il rivenditore di hardware polacco X-Kom per capire come eseguire DOOM Eternal a 1.000 frame al secondo e poi il tutto è stato ripreso. Di seguito potete dare uno sguardo alle specifiche tecniche.Ovviamente, l'esperimento non è fattibile farlo a casa, visto che il componente chiave è l'azoto liquido che è stato versato nel PC per farlo funzionare, facendo ... Leggi su eurogamer

