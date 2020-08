<div style= text-align | left; >Ford | < div> - Svelata al Gamescom la Team Fordzilla P1 - VIDEO

<div style="text-align: left;">Ford<br></div> - Svelata al Gamescom la Team Fordzilla P1 - VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) P1, cioè prima posizione nel gergo del motorsport. questo il nome della prima concept interamente sviluppata per il Team Fordzilla, il reparto corse virutale dell'Ovale Blu. Svelata durante il Gamescom, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al mondo dei VIDEOgiochi, la supersportiva non rimarrà solo di pixel: nel presentarla, Jim Farley, che dal primo ottobre sarà ceo della Ford, ha annunciato che entro la fine di quest'anno potremo vedere un modello a grandezza naturale della Team Fordzilla P1. Social car. Nata dalla collaborazione dei designer della Ford con la community dei gamers, la concept da corsa comparirà in un gioco di corse in uscita nel 2021. Per progettare la vettura, gli uomini dell'Ovale Blu hanno ... Leggi su quattroruote

