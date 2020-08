Covid, sette casi sospetti al Cardarelli: nessuno proviene dall’estero (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale l’apprensione all’ospedale Cardarelli di Napoli dove nelle ultime ore sette persone sono state ricoverate per sospetto di positività al Covid. nessuno di questi proveniva dall’estero o dalla Sardegna. I pazienti, che ora sono nella Palazzina M del nosocomio napoletano, erano giunti in ospedale per altri motivi sanitari risultando, in seguito, positivi al test rapido. In serata sono attesi i tamponi. “I soggetti – spiega il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo – erano giunti per altri motivi sanitari e come prevedono le procedure sono stati subito sottoposti al pre-triage, procedura di filtro adottata per darci la sicurezza che chi entra in Pronto Soccorso non sia un Covid. ... Leggi su anteprima24

