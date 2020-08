Cancro (Di giovedì 27 agosto 2020) A volte sei tentato di cercare stabilità e sicurezza rimanendo esattamente come sei. Quando la vita t’invita a goderti la sua corsa selvaggia, pensi che sia più saggio astenerti, ritirarti nel tuo santuario e coltivare la forza che deriva... Leggi Leggi su internazionale

vincenzo_dc1989 : RT @raffamimmo: Piccolo prontuario per chi, dinanzi alle proteste delle squadre NBA, sta scrivendo FUORI LA POLITICA DALLO SPORT!: - il raz… - filippodini : RT @raffamimmo: Piccolo prontuario per chi, dinanzi alle proteste delle squadre NBA, sta scrivendo FUORI LA POLITICA DALLO SPORT!: - il raz… - DanCeltics : RT @raffamimmo: Piccolo prontuario per chi, dinanzi alle proteste delle squadre NBA, sta scrivendo FUORI LA POLITICA DALLO SPORT!: - il raz… - angelosteri : RT @raffamimmo: Piccolo prontuario per chi, dinanzi alle proteste delle squadre NBA, sta scrivendo FUORI LA POLITICA DALLO SPORT!: - il raz… - ciuffo_23 : RT @raffamimmo: Piccolo prontuario per chi, dinanzi alle proteste delle squadre NBA, sta scrivendo FUORI LA POLITICA DALLO SPORT!: - il raz… -