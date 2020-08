Aspettando la Tv, Gianni Sperti fa il contadino (Di giovedì 27 agosto 2020) Opinionista d'inverno, contadino (per scherzo) d'estate. L'avete riconosciuto? È Gianni Sperti. Bye bye giacca e camicia bianca di ordinanza, adesso in vacanza in Sardegna si fa fotografare seminudo mentre munge il latte in una fattoria. “Tutto nasce dal desiderio incessante di vivere a contatto con la natura, con gli animali e di mangiare sano. Il mio obiettivo è sensibilizzare i giovani a continuare a coltivare anche la tradizione italiana … Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo. A proposito di latte, in Sardegna c'è l'unico latte in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo”, scrive sui social. E spunta una gaffe: Sperti si corregge subito quando parla del pecorino sardo, che non si prepara con il latte vaccino (ma con quello di pecora). Poi ... Leggi su iltempo

Opinionista d’inverno, contadino (per scherzo) d’estate. L’avete riconosciuto? È Gianni Sperti. Bye bye giacca e camicia bianca di ordinanza, adesso in vacanza in Sardegna si fa fotografare seminudo m ...

Benciolini con +Europa Verona: «Regionali e poi comunali. Amministrazione inadeguata»

Gianni Benciolini, già consigliere comunale e candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Verona, ha annunciato ufficialmente ieri, mercoledì 26 agosto, il suo ingresso in +Europa Verona in vista de ...

