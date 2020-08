Ancona, trema la terra nella notte: scossa di terremoto avvertita dai residenti. Panico in città (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancona. tremano le Marche, scossa di terremoto poco prima dell’alba. Alle ore 04:46 è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo di 3.5 zona di Ancona, a 6 chilometri di profondità. È quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto è stato distintamente avvertito in tutta la provincia maceratese. L’epicentro si trova infatti … L'articolo Ancona, trema la terra nella notte: scossa di terremoto avvertita dai residenti. Panico in città Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

(ANSA) - ANCONA, 22 AGO - La terra torna a tremare nelle Marche. Una scia sismica di 13 scosse con epicentro a 4-5 km da Acquasanta Terme nell'Ascolano, tra i 18-20 km di profondità, proprio alla vigi ...

Ancona, clandestino si lancia in mare. I poliziotti gli salvano la vita

Stremato e ormai privo di forze dopo un viaggio durato giorni. Scappato dall’Afghanistan e diretto in Grecia, per prendere poi clandestinamente un traghetto che lo portasse il più lontano possibile a ...

