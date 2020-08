Abbadia (Lecco) – Ricerche in corso della 12enne dispersa nel lago (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ entrata in acqua e non è più riemersa. Apprensione ad Abbadia, in provincia di Lecco. Una bambina di 12 anni, entrata in acqua insieme alla mamma, è stata portata via dalle correnti e non è più riemersa: è successo ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, nello specchio di lago antistante la località Poncia nei pressi del Parco … Leggi su periodicodaily

Yogaolic : Dramma ad Abbadia, 11enne trascinata nel lago dalla corrente: in corso le ricerche - Today_it : Bambina dispersa nel lago: ricerche in corso - LarioLakeComo : Le spiagge di Pradello si trovano a circa quattro chilometri a sud di Abbadia Lariana, procedendo verso Lecco. - NewsMondo1 : Lecco, bambina dispersa nel lago: ricerche in corso - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: [27.08-17:40] Parco Ulisse Guzzi #Abbadia Lariana #Lecco Lago di Como in corso ricerche minore (12 anni) #dispersa durant… -