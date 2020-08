Wta Cincinnati 2020, Mertens dominante e Osaka granitica: semifinali raggiunte (Di mercoledì 26 agosto 2020) Elise Mertens e Naomi Osaka hanno ottenuto il pass per le semifinali del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020, eccezionalmente con sede a New York, superando rispettivamente Jessica Pegula (6-1, 6-3) e Anett Kontaveit (4-6, 6-2, 7-5). I due incontri hanno presentato svolgimenti molto differenti: Mertens ha dominato in lungo e in largo, imponendo il suo gioco caratterizzato da vincenti e grandi recuperi difensivi, mentre Osaka ha inizialmente patito le iniziative dell’avversaria estone, per poi riemergere dalle proprie generi con la personalità che la contraddistingue dalle altre atlete. Una delle due semifinali vedrà protagoniste proprio Mertens e Osaka, opposte nel penultimo atto dell’evento ... Leggi su sportface

