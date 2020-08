Sampdoria, pronto il rinnovo di contratto per Federico Bonazzoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Sampdoria e Federico Bonazzoli avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante fino al 2024 Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, è pronto a rinnovare il proprio contratto con la società blucerchiata fino al 2024. Il giocatore percepirà circa 1,2 milioni a stagione. Lo riporta l’edizione odierna del Il Secolo XIX. Il contratto attuale del calciatore scade nel 2021, ossia al termine della prossima stagione di Serie A. La Sampdoria vuole tuttavia trattenere in rosa Bonazzoli per le ottime prestazioni della scorsa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

VitaDoriana : #Bonazzoli ha intenzione di rinnovare con la @sampdoria, é pronto un contratto di 4 anni con 1,2 milioni di euro a stagione per il giocatore - Blucerchiando : Il nostro futuro parte da lui? #calciomercato #Sampdoria - Teo__Visma : @LucaNunziata2 @NandoPiscopo1 @Maxredblack1 @antigiannino96 @DiMarzio Morata i primi 6 mesi li fa partendo dalla pa… - ndl00 : #Viviano è pronto a firmare con il #FatihKaragümrük, squadra turca. Il portiere ex #Sampdoria era svincolato. -