Roma. Ubriaco, entra in un bar e scaraventa tutto all’aria, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 25enne nigeriano (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ accaduto ieri pomeriggio in via Valle Borbera. Completamente Ubriaco, dopo essere entrato in un bar ha rovesciato a terra gli oggetti che si trovavano sul bancone e sui tavolini rifiutandosi di uscire dall’esercizio. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Porta Pia l’uomo, A.T., nigeriano di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, si è scagliato anche contro di loro cercando di colpirli. LEGGI ANCHE: Roma.‘Chi sgarra paga’, sequestrano due pusher, li picchiano e filmano tutto: è caccia alla banda Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio dove lo straniero ha continuato a scalciare e a dimenarsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

