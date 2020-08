Problemi con Playstation Network, il servizio di Sony in down (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Sappiamo che al momento i servizi della Playstation Network sono inaccessibili per alcuni utenti. Non c’è un orario stimato per il ripristino. Vi aggiorneremo quando sapremo di più”. È allarme fra gli utenti della Sony Playstation Community, che ha riportato su Twitter l’esistenza di un down nella connessione ai giochi della piattaforma di gaming online. Le prime avvisaglie erano state segnalate poco dopo le 10 dal sito downdetector che alle 10.21 registrava oltre 7.800 report di malfunzionamento. https://twitter.com/SonyPSCommunity/status/1298542637872369665?ref src=twsrc%5Etfw In particolare, il 73% dei Problemi accusati dagli utenti riguardava l’accesso al proprio account, il 23% nel ... Leggi su wired

rubio_chef : Non sono spiragli ma bombe che da 8 giorni piovono su #Gaza. Difficile risolvere i problemi del mondo con le tue ba… - fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - Trace72Trace : RT @dan_grossi: Ci sono luoghi in questo mondo, dove i banchi con le rotelle sono l'ultimo dei problemi. Gaza è uno di questi. https://t.co… - crazyxgallavich : +e cosí vado avanti ora,mangio normalmente come una persona appunto normale ma tendo ad avere paura del giudizio al… - AldTar : @DTrisolino Il fatto è che si presentasse una legge elettorale che non ha nessun problema. Come detto entrambi gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi con Ci sono problemi con l'acqua a Trapani Tp24 Divieto "Party mode": la FIA teme certe scappatoie?

Nella Direttiva Tecnica che spiega come scatterà il divieto della mappa da qualifica emergono anche i dubbi su alcune pratiche che potrebbero essere adottate per ritrovare certi picchi di potenza: sen ...

Gaudioso: i medici non possono rifiutarsi di somministrare i test sierologici

"Ci appelliamo al senso di responsabilità dei medici di famiglia che non possono rifiutarsi di somministrarli, se ci sono spazi idonei e sicuri, perché è un atto che riguarda la salute pubblica e a qu ...

Nella Direttiva Tecnica che spiega come scatterà il divieto della mappa da qualifica emergono anche i dubbi su alcune pratiche che potrebbero essere adottate per ritrovare certi picchi di potenza: sen ..."Ci appelliamo al senso di responsabilità dei medici di famiglia che non possono rifiutarsi di somministrarli, se ci sono spazi idonei e sicuri, perché è un atto che riguarda la salute pubblica e a qu ...