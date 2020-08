Non solo Conte: tutti i calciatori vittime di una truffa o di un investimento sbagliato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oltre al tecnico dell'Inter sono stati tanti i protagonisti di truffe o investimenti sbagliati: da Buffon a Vucinic, fino ad Ibrahimovic Leggi su 90min

peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - davidealgebris : Penso che M5S sia manica di Parassiti senza istruzione / alcuna esperienza e che non ha mai fatto un bel niente ne… - DiMarzio : Restano anche Marotta e Ausilio, non solo Conte: tutto su @SkySport 24 - K_JongJoon : io non ho capito che cazzo avete contro i peli di Taehyung come se li avesse solo lui al mondo - NoireVn : RT @isladecoco7: @stefmat1824 Non doveva mai essere nominata ministro. La responsabilità è sempre e solo del signor Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Briatore e Mihajlovic, i sommersi della Costa Smeralda Il Manifesto Scuola. Bonetti: congedi straordinari e smart working per genitori in caso di contagio

La ministra per le pari opportunità e la famiglia vorrebbe introdurre nel dl ad agosto misure per i genitori che lavorano con l'introduzione di figure sanitarie all'interno delle scuole, puntando sull ...

Migranti, Musumeci dopo ordinanza: “Non speculo, negli hotspot disperati ammassati come bestiame”

Il braccio di ferro tra il Viminale e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, continua. Dopo l’ordinanza, firmata da quest’ultimo, con cui ha previsto la chiusura e lo sgombero degli hots ...

La ministra per le pari opportunità e la famiglia vorrebbe introdurre nel dl ad agosto misure per i genitori che lavorano con l'introduzione di figure sanitarie all'interno delle scuole, puntando sull ...Il braccio di ferro tra il Viminale e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, continua. Dopo l’ordinanza, firmata da quest’ultimo, con cui ha previsto la chiusura e lo sgombero degli hots ...