Lutto in casa del Boss delle Cerimonie: muore la Signora Rita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un grave Lutto ha colpito oggi la famiglia Polese, famosa per la trasmissione il Boss delle Cerimonie. Dopo una lunga malattia, confermata da fonti vicine alla famiglia, la Signora Rita è morta oggi. Rita Greco, vedova del popolare di Antonio Polese, famoso come il ‘Boss delle Cerimonie’, aveva 80 anni ed era stata ricoverata circa quindici giorni fa presso l’ospedale Cutugno di Napoli. Contrariamente a quanto dichiarato in prima battuta da molti media, la Signora Rita non aveva sintomi legati al Covid, anche se la struttura di famiglia era stata chiusa per un focolaio solo qualche giorno fa e in ospedale si trova ancora il genero, Matteo in attesa del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Bruttissime notizie dal Castello delle cerimonie. Due settimane fa, la location tra le più ambite dagli sposi in Campania era finita sulle pagine di cronaca per alcuni casi di covid 19 che avevano cos ...

