Leo Messi via da Barcellona: dove potrebbe trasferirsi. Le possibilità (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leo Messi via da Barcellona: dove potrebbe trasferirsi. Le possibilità Leo Messi, probabilmente il miglior calciatore di tutti i tempi, starebbe per lasciare il Barcellona. Nel caso in cui smettesse di vestire la maglia blaugrana in quale club potrebbe trasferirsi? Ecco cosa scrivono stampa e bookmakers. Leo Messi: “Pulce” via da Barcellona? L’annuncio pronunciato da Leo Messi di voler attivare la clausola contrattuale che gli permetterebbe di lasciare il Barcellona di fatto “a costo zero” ha stupito ben pochi: da tempo circolavano voci sul suo crescente malumore, dopo la sconfitta a dir poco pesante subita dai blaugrana in ... Leggi su termometropolitico

SC_ESPN : ¿City? ¿Inter? ¿PSG? El futuro de Leo Messi será en... ?? - tancredipalmeri : Jorge Messi stamattina in un colloquio telefonico con il presidente del Barcellona Bartomeu ha comunicato che suo f… - FcInterNewsit : Minguella (ex agente di Messi): 'Leo ha già un altro club, è l'Inter. Ecco perché' - STOCALCIO1 : ??#Planas: 'Stiamo facendo di tutto per continuare con #Messi. Non c’è nessuna divisione nel club su Leo, chiunque c… - AhmetajFazli : RT @coolnfreshmag: Prononcimi i Leo Messi per Coolnfresh Magazine! -