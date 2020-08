Leclerc: “Non sarà facile ripetere la vittoria 2019” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per Charles Leclerc la gara del Belgio avra' sempre un gusto particolare. "La pista di Spa ha un posto speciale nel mio cuore: qui ho vinto la mia prima corsa di Formula 1, ma sempre qui, un anno fa, ho perduto il mio amico Anthoine (Hubert) in Formula 2. Per questo motivo tornare su questo circuito, almeno all'inizio, sarà difficile e il suo pensiero sara' con me per tutto il weekend" dice il giovane pilota monegasco della Ferrari."In termini di prestazione, nel fine settimana per noi non sara' facile ripetere il risultato di un anno fa perche' la nostra condizione di partenza e' diversa da quella del 2019" afferma Charles. "Pero' abbiamo visto che su questa pista tutto puo' succedere anche e soprattutto a causa del meteo imprevedibile. Quello che dovremo fare noi come squadra e' cercare di metterci in condizione di massimizzare ... Leggi su ilfogliettone

