Immigrazione, Musumeci “La diffida è un atto normale, no speculazioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Perchè questo scontro istituzionale nei confronti di un presidente di Regione che finora ha avuto un comportamento improntato al grande spirito di collaborazione?”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di Omnibus su La7 dopo la nota di diffida alle autorità competenti per l'esecuzione della propria ordinanza emanata lo scorso 22 agosto.“Come si può dire – ha continuato – che da parte del governo regionale non ci sia stata finora collaborazione? Stiamo solo dicendo di prendere atto che questi hotspot, questi centri di accoglienza sono inadeguati e inadatti in una condizione di epidemia. In queste condizioni sono io dalla parte del torto che sollevo un problema serio?”, si è chiesto il governatore ... Leggi su iltempo

sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - matteosalvinimi : ?? IL VIMINALE AVEVA SMESSO DI AGGIORNARE I DATI DEGLI SBARCHI 3.487 sbarchi dall'inizio di agosto a oggi, contro i… - Avvenire_Nei : Immigrazione. I tre gravi errori del separatismo alla Musumeci - La7tv : #omnibus Il Presidente della regione Sicilia Nello #Musumeci risponde alla denuncia presentata da @davidefaraone (I… - EleonoraCamilli : RT @open_migration: ?? Cosa è successo questa settimana? ?? La propaganda di #Musumeci sulla pelle dei migranti ?? In Libia si continuano a… -