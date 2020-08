Gianni Sperti, da Uomini e Donne alla mungitura delle mucche: ‘È emozionante’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Sardegna non è solo Costa Smeralda, movida e – recentemente – focoloaio di Covid-19 con una lunga lista di vip che rientrano dall’isola positivi al Coronavirus. Gianni Sperti infatti si è concesso un viaggio alla scoperta dell’altra faccia della Sardegna, quella selvaggia, quella dell’entroterra tutto da scoprire, tra storia, cultura e tradizioni anche gastronomiche. Gianni Sperti, nuovo look biondo platino: “Voglio dimenticare un passato scomodo” Così l’opinionista di Uomini e Donne si fa ritrarre sui social mentre munge una mucca, azione che rientra in un progetto di sensibiliazzazione rivolto specie ai più giovani affinché acquistino cibi italiani aiutando le aziende nostrane, e ... Leggi su tvzap.kataweb

Mentre si allunga la lista di Vip e starlette contagiati in Costa Smeralda, Gianni Sperti via social ha voluto raccontare l'altro volto della Sardegna. L'opinionista di "Uomini e Donne" ha documentato

Oggi vi parliamo di un nuovo progetto che vede coinvolto il volto TV di Gianni Sperti, uomo del Sud, da sempre sensibile alla valorizzazione dei territori e delle tradizioni: l'altra Italia.

