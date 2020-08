Fortnite: Epic Games conferma che la nuova stagione non sarà disponibile su iPhone, iPad e Mac (Di mercoledì 26 agosto 2020) La guerra tra Epic Games ed Apple non accenna a fermarsi: Epic ha confermato che non pubblicherà la sua prossima stagione di Fortnite su iOS o macOS, affermando che la faida antitrust in corso con Apple sull'elaborazione dei pagamenti in-app e altre controversie sull'App Store ha impedito di condividere aggiornamenti e novità. "Apple sta bloccando gli aggiornamenti di Fortnite e le nuove installazioni sull'App Store e ha dichiarato che interromperanno la nostra capacità di sviluppare Fortnite per i dispositivi Apple. Di conseguenza, la stagione 4 di Fortnite non arriverà su iOS e MacOS domani", si legge nell'aggiornamento delle FAQ di Epic dedicata alla sua situazione di ... Leggi su eurogamer

ispazio : Epic conferma che la nuova stagione di Fortnite non sarà disponibile su iOS - Eurogamer_it : #EpicGames conferma: la nuova stagione di #Fortnite non sarà disponibile su iOS e MacOS. - SkorpionBot : Epic conferma che la nuova stagione di Fortnite non sarà disponibile su iOS - webtrek_it : Epic Games conferma che la nuova stagione di Fortnite non sarà disponibile su iOS o Mac - fortnite_leakk : Unendo tutti i teaser otteniamo la parola: Nexus! Intendeva questo Donald con 'è tutto connesso'? Cosa ci tiene an… -