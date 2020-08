Coronavirus, un modello made in Italy calcola quanti devono stare in isolamento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un modello matematico, tutto italiano, aiuta a calcolare quante persone dovrebbero stare realmente in isolamento sulla base del numero vero di infetti, che comprende anche asintomatici e presintomatici, cioe’ nei primi 5 giorni di incubazione dei sintomi. Lo ha elaborato il gruppo di ricerca di Andrea Rinaldo, dell’Universita’ di Padova, che lo ha pubblicato sulla rivista Nature Communications, in collaborazione con l’universita’ Ca’ Foscari di Venezia, il Politecnico di Milano e il Politecnico federale di Losanna. Il gruppo di Rinaldo in realta’ e’ specializzato nello studio delle malattie veicolate dall’acqua, come il colera. “Ma durante il lockdown – racconta all’ANSA – ci siamo ‘riconvertiti’ anche noi, e abbiamo deciso di ... Leggi su ildenaro

