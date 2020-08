Cade dal ponteggio durante i lavori di ristrutturazione: soccorso operaio sessantenne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Infortunio sul lavoro ieri, 25 agosto, a Tricesimo. Un operaio di 62 anni è caduto da circa due metri d'altezza mentre stava lavorando in un cantiere edile in una scuola del territorio. Il fatto L'... Leggi su udinetoday

c_appendino : Ieri, in meno di un'ora, sono caduti su #Torino 75 millimetri di pioggia. Circa il 10% di quanto, dal 2000 ad oggi… - fforzano : RT @ilmessaggeroit: #studente #cade dal settimo piano a Roma: è grasvissimo - ilmessaggeroit : #studente #cade dal settimo piano a Roma: è grasvissimo - Ibrielimovic : @jmmaaarr minchia concordo, gobbaccia bastarda acida come la merda magari cade dal traghetto e affoga - ginacand : @Liana_ARoBtTH Fa ridere una persona che ride, come una persona che cade. Poi dipende anche dal nostro stato d'animo -