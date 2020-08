Andrea Iannone e Soleil Sorge: avvistati insieme in Sardegna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrea Iannone e Soleil Sorge sono stati paparazzati insieme in esclusiva dai fotografi di ‘Chi’. Gli ex dei Rodriguez agli albori di una nuova storia d’amore? Tutte le indiscrezioni riportate sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Andrea Iannone sembra aver puntato una nuova dama e per un gioco del destino sembra aver iniziato una storia … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Andrea Iannone torna in pista con Soleil Sorgè

Una nuova coppia è nata sotto il sole della Sardega? Pare proprio di sì. Andrea Iannone e Soleil Sorgè sembrano più vicini che mai nelle foto esclusive che il settimanale Chi pubblicherà nel numero in ...

