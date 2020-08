A 40 anni da ‘Un sacco bello’, Verdone (finalmente) arriva in autobus a Ladispoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – Trastevere, 1980. Leo Nuvolone, l’imbranato trasteverino di ‘Un sacco bello‘, si dirige verso la fermata dei pullman per raggiungere la madre a Ladispoli e trascorrere il Ferragosto insieme. Ma tutto non va secondo i suoi piani, “in che senso?” direbbe lui: rompe le bottiglie dell’olio (e si sta ancora chiedendo se evapora) e incontra l’affascinante turista spagnola Marisol, che lo costringe ad accompagnarlo in giro per la Capitale, negandogli cosi’ la possibilita’ di abbracciare l’adorata mamma. Per tutti un film cult degli Anni 80 ma per Carlo Verdone rappresenta il suo esordio alla regia. Leggi su dire

