Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 20:30 (Di martedì 25 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 20.15 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA INCROCIO VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER CANTIERI ATTIVI SI RALLENTA SULLA A24 Roma TERAMO NEL TRATTO TRA LE USCITE TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI E RICORDIAMO CHE QUESTA SERA PER LAVORI SARA’ CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVIENIENTE DAL RACCORDO E DIRETTO IN VIA PRENESTINA DALLE ORE 4 ALLE ORE 10 DI DOMANI SEMPRE QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog