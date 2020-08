Tromba d’aria in Salento: bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse. Feriti e danni agli stabilimenti (Di martedì 25 agosto 2020) Una Tromba d’aria ha colpito nelle prime ore del pomeriggio la spiaggia di Pescoluse, in Puglia, dove i bagnanti sono stati costretti a raccogliere le proprie cose e scappare. Alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve e soccorse dal 118. danni anche agli stabilimenti balneari, dove sono stati spazzati via ombrelloni e sdraio L'articolo Tromba d’aria in Salento: bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse. Feriti e danni agli stabilimenti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

