Serve una grande riforma del fisco. La chiede anche il numero uno dell’Agenzia delle Entrate Ruffini. “Il nostro sistema è una giungla impossibile da comprendere per chiunque” (Di martedì 25 agosto 2020) “Il nostro non è un sistema fiscale. È una giungla impossibile da comprendere per chiunque, del tutto incontrollabile. E questo perché nel corso degli anni le leggi finanziarie l’hanno letteralmente terremotato, creando frammentazioni assurde. Adesso c’è da rifare l’edificio ed è, ripeto, un’occasione da non perdere. Il coronavirus ci offre la possibilità di fare la grande riforma del fisco, come nel giugno 1969: quando sono nato io”. E’ quanto ha detto a Repubblica il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “Innanzitutto – ha aggiunto il numero uno ... Leggi su lanotiziagiornale

