Sardegna, Covid: focolaio in un camping e tamponi a 150 dipendenti (Di martedì 25 agosto 2020) Sono già stati accertati 4 contagi tra i 1800 turisti ospitati dal camping Isuledda di Cannigione. Si procederà per step per i controlli del personale e degli ospiti della struttura. Non si arrestano i contagi in Sardegna dopo il boom delle vacanze estive. Dopo i quattro casi di contagio da Covid 19 accertati fra gli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 3.132 tamponi. Di questi 116 nuovi casi, 54 sono relativi a rientri in regione: 30 dalla Sardegna e 24 dall’ ...

Selvaggia Lucarelli sul ricovero di Briatore per Covid: «Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione»

«Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business». Selvaggia Lucarelli commenta cosi la notizia del ricovero di Flavio B ...

