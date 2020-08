Salvini si veste di giallorosso e da appuntamento al “Ciro Vigorito” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non poteva mancare il calcio come tema durante la visita nel Sannio di Matteo Salvini. Dopo la tappa di Torrecuso, il leader della Lega si è recato in pieno centro a Benevento dove è spuntata una maglia giallorossa. Salvini, dopo averla alzata al cielo, l’ha indossata dicendosi contento per la promozione in serie A della Strega. Tifoso milanista, il numero uno del carroccio si è lasciato andare a una promessa, dando appuntamento al “Ciro Vigorito” per assistere alla gara di campionato tra le formazioni di Inzaghi e Pioli. Un appuntamento mancato tre anni fa, quando Salvini decise di rimanere a casa con i bambini a guardare la partita. I tifosi giallorossi ricordano bene come è andata… (CLICCA ... Leggi su anteprima24

Fanno infuriare il popolo di Twitter, le dichiarazioni di Mahmood sull'utilizzo dei social. Il cantante ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano in cui ha detto che spesso i messaggi sul web ve ...

16:44Ordinanza migranti, Faraone denuncia Salvini e Musumeci: "Sciacalli" 16:39Pensano che il Covid19 sia una bufala e si ammalano, la donna è morta 16:28Palermitane rubano vestiti e alcolici, fermate ...

