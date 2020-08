Salgono i casi positivi in Corea del Sud: chiuse le scuole in Seul (Di martedì 25 agosto 2020) La capitale della Corea del Sud chiuede gli Istituti scolastici. Le autorità locali hanno emanato la chiusura a seguito dell’aumento dei casi Tornano a salire i casi in Italia ma anche nel resto del mondo. In vista proprio di questi aumenti, la Corea del Sud ha ordinato la chiusura delle scuole in gran parte della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : ?? Salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90… - rtl1025 : ?? Salgono a 61 i positivi al #Covid19 nel villaggio turistico #Isuledda, a #Cannigione, nel territorio di Arzachena… - petergomezblog : #Coronavirus, mai così tanti nuovi casi dal 14 maggio: sono 947 nelle ultime 24 ore con 5.500 tamponi in meno di ie… - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, salgono a 71 i cittadini guariti. 15 i casi positivi Dei nuovi casi registrati,… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90 tamponi eff… -