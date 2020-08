Rinnovo Inzaghi, faccia a faccia con Lotito nel ritiro di Auronzo (Di martedì 25 agosto 2020) . Correa, test ok: ma dovrà attendere prima di raggiungere i compagni Qualche incertezza, nonostante l’ottimo campionato della Lazio. L’edizione romana de La Repubblica dedica ampio spazio al Rinnovo del tecnico Simone Inzaghi, ancora alle prese con le trattative. Il tecnico e il presidente Claudio Lotito si sono incontrati nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma al momento il termine della scadenza rimane il 2021. Se ci sarà la firma, invece, l’attuale accordo verrà prolungato fino al 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

