Prato | incendio nella scuola | vigili del fuoco sul tetto

Prato, 25 agosto 2020 - Paura nel tardo pomeriggio di martedì 25 agosto per l'incendio che ha interessato una scuola media. Si tratta dell'istituto "Convenevole da Prato" di via I Maggio. Qualcuno ha ...

Incendio sul tetto della scuola Convenevole

PRATO. Un incendio alla cabina elettrica dell’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Convenevole, in via Primo Maggio, è stato spento oggi pomeriggio, 25 agosto, dai vigili del fuoco. L’incendio ...

