Positivo viola l’isolamento, lo trovano in autostrada con una ragazza: finisce nei guai (Di martedì 25 agosto 2020) Ha violato l’isolamento domiciliare, nonostante fosse Positivo al Coronavirus, per allontanarsi dalla sua abitazione. Per questo motivo un 24enne è stato denunciato dalla polizia stradale di Novara, che lo ha beccato sull’autostrada Torino-Milano. Positivo viola l’isolamento, lo trovano in autostrada con una ragazza Il giovane, residente nel Novarese, era in compagnia di una ragazza nei … L'articolo Positivo viola l’isolamento, lo trovano in autostrada con una ragazza: finisce nei guai Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

