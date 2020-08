Pioggia di commenti sessisti contro la ministra Azzolina: “Nessuna donna dovrà più subire attacchi così volgari” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – “Nessuna donna dovra’ mai piu’ leggere commenti cosi’ infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sara’ la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarita’”. Lo scrive su facebook Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione. Leggi su dire

ilmessaggeroit : #Flavio Briatore e @berlusconi2013 insieme su Instagram: pioggia di commenti - gaglioffoli : @matteosalvinimi Ogni singolo post sul SUD , zero commenti da parte dei leghisti un po di pioggia a verona ? 70.00… - StalkerAnsya : Io devo capire se possiamo gioire insieme per i temporali e la pioggia, è fondamentale. Fate più commenti sul meteo… - Matu_78 : @danielamartani @Briatore lo sai, vero, che fai schifo? ti meriti la pioggia di commenti che ti sta arrivando per i… - MarcoFinizio74 : @CarloCalenda @gualtierieurope @Azione_it Leggo commenti di 31enni delusi. Il senso della proposta è che, in presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia commenti Il Mattino: Granata sotto la pioggia. Arriva Veseli. Primi allenamenti Salernonotizie.it Decimati interi filari di vigneti: rovinata vendemmia precoce

Quella di quest’anno sembrava una vendemmia da incorniciare, complice una produzione eccellente. Ma, per qualche produttore, rischia di trasformarsi invece in un’annata da dimenticare. L'evento atmosf ...

Giarre, la Miss è finita. Andate in pace. Esplode la polemica sul web sullo spogliatoio allestito in una navata del Duomo VD

L’immagine di un gruppo di giovanissime modelle in bikini che esce da uno porticati dell’ottocentesco Duomo di Giarre per raggiungere il palco allestito in piazza ha provocato un vero terremoto sul we ...

Quella di quest’anno sembrava una vendemmia da incorniciare, complice una produzione eccellente. Ma, per qualche produttore, rischia di trasformarsi invece in un’annata da dimenticare. L'evento atmosf ...L’immagine di un gruppo di giovanissime modelle in bikini che esce da uno porticati dell’ottocentesco Duomo di Giarre per raggiungere il palco allestito in piazza ha provocato un vero terremoto sul we ...