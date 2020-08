Netflix ripropone i 30 giorni di prova, ma non sempre in maniera gratuita (Di martedì 25 agosto 2020) Netflix torna a proporre un periodo di prova gratuito per 30 giorni, anche se sono presenti altre offerte a prezzi variabili ma comunque vantaggiosi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Su Netflix è uscita la 5 stagione di Lucifer. La piattaforma ha deciso di dividere i 16 episodi in due parti, nella prima ci sono le iniziali otto puntate, già disponibili per la visione, mentre per l ...

Tasto shuffle su Netflix: presto sarà realtà

Circa un mese fa erano comparse online, principalmente su Reddit e Twitter, delle indiscrezioni, postate dagli utenti, riguardo ad una nuova funzione Netflix: il tasto shuffle, o di riproduzione casua ...

