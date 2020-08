Migranti, governo impugnerà l'ordinanza di Musumeci. Il governatore diffida i prefetti: "Applicatela" (Di martedì 25 agosto 2020) Il governatore aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dei Migranti dell'isola: "Sia data rapida esecuzione al provvedimento" Leggi su repubblica

Il governo sta esaminando tutti gli atti e si appresta ad impugnare l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci sui migranti. E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, secondo cui il ...«Il governo centrale non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell'ordine e alle prefetture per potere sgombrare i centri d'accoglienza in Sicilia ma, al tempo stesso, entro le 48 ore non ...