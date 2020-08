Messi vuole lasciare il Barcellona (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - La stella argentina del Barcellona, Lionel Messi, in contratto fino al 30 giugno 2021, ha comunicato al club la sua volontà di rescindere "unilateralmente" il contratto. I legali del giocatore si basano sulla clausola che sarebbe scaduto il 10 giugno, ma il club ritiene che il suo contratto sia ancora valido fino al 30 giugno 2021. Leggi su agi

