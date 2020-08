Lindelof, che eroe! Sventa uno scippo ai danni di un’anziana signora e consegna il ladro alla polizia (Di martedì 25 agosto 2020) Un intervento coraggioso per fermare un’azione offensiva. Victor Lindelof è abituato a tali gesti in qualità di difensore in campo, ma ha dimostrato grande coraggio nell’intervenire con la stessa prontezza anche per aiutare un’anziana signora. In vacanza nella sua città natale Vasteras, il difensore del Manchester United ha assistito ad uno scippo ai danni di una nonnina: il centrale svedese si è subito lanciato all’inseguimento del ladro, scappato in bici, riuscendo a raggiungengerlo ed immobilizzarlo fino al successivo intervento della polizia. Le forze dell’ordine hanno ringraziato il calciatore con una nota nella quale si legge: “la polizia ringrazia il giocatore per il suo rapido e sensato ... Leggi su sportfair

