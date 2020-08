Il Napoli dice di no al rinnovo di Hysaj, l’agente cerca di convincerlo a ridurre le pretese (Di martedì 25 agosto 2020) Non sembra filare tutto per il verso giusto nel rinnovo di Hysaj con il Napoli. Le pretese dell’albanese sono troppo alte, e il Napoli ha opposto il suo rifiuto alle condizioni poste. Adesso, scrive il Mattino, l’agente del difensore cerca di convincerlo ad abbassare la posta. Il Napoli non aspetterà in eterno. Nei prossimi giorni anche Gattuso cercherà di convincere Hysaj ad accettare il rinnovo. “Attenzione a Hysaj: ha ricevuto ancora un no dal club azzurro per la sua richiesta di rinnovo ma il suo agente Giuffredi sta cercando di convincere l’albanese ad abbassare le pretese. Il Napoli ... Leggi su ilnapolista

Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...

Un gesto di stima e ammirazione verso un atleta come lui, ma soprattutto nei confronti del dottore in scienze agrarie e di quello che vuole essere il suo impegno per l’Africa. È questo, in sintesi, il ...

