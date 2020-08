Flavio Briatore ricoverato per covid, Salvo Sottile: “Valanga di odio impressionante. E’ troppo ricco per la vostra pietas ora che è malato?” (Di martedì 25 agosto 2020) Mentre lo staff di Flavio Briatore precisa che le condizioni dell’imprenditore, risultato positivo al covid-19 e ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, sono stabili e buone, sul web i pareri sono tanti e contrastanti. Da quando la notizia del ricovero di Briatore è diventata di dominio pubblico, i social si sono scatenati e l’ex team manager di Benetton e Renault è diventato la vittima di un’ondata di odio. C’è chi è arrivato a scomodare il “karma”, che nella cultura indiana rappresenta il frutto delle azioni compiute da ogni essere vivente. All’imprenditore, infatti, vengono contestate le dichiarazioni pubbliche dei giorni scorsi, nelle quali se la prendeva con le scelta del governo di chiudere le ... Leggi su ilfattoquotidiano

