Detroit, la credono morta e preparano sepoltura: l’incredibile sorpresa (Di martedì 25 agosto 2020) Quanto accaduto a Detroit ha dell’incredibile: una ragazza di vent’anni creduta morta, stava per essere sepolta, ma la scoperta lascia senza parole. La ventenne, come riporta Skytg24, si chiama Timesha Beauchamp e, a seguito di un infarto, è rimasta priva di sensi. Nella giornata di domenica, quando la ragazza è stata trovata per terra, è … L'articolo Detroit, la credono morta e preparano sepoltura: l’incredibile sorpresa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

