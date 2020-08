De Laurentiis: “Il campionato è una forma talmente vecchia che ben vengano novità come i playoff”. (Di martedì 25 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro nel secondo giorno del ritiro estivo della squadra. Si è rivolto al sindaco e al presidente della Regione Abruzzo. “Avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo e questo dimostra che tra di noi può esserci amicizia, e anche tra il Napoli e l’Abruzzo. Avete dimostrato con i fatti e in breve tempo di essere capaci di fare quello che altrove non si riesce a fare. Anche la Regione ci ha messo del suo, è stata la prima regione che ha permesso la possibilità ai tifosi di poter partecipare agli allenamenti nello stadio, e non è poca cosa. La Regione si sta anche adoperando per aumentare il numero del pubblico, visto che l’impianto contiene 7mila posti. Non voglio dire che arriveremo a 4mila, ma spero che riusciremo a ... Leggi su ilnapolista

