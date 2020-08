Dal Brugneto a quello di Vobbietta, laghi liguri tra rischi e inciviltà (Di martedì 25 agosto 2020) Il lago di Vobbietta una domenica pomeriggio Dai cacciatori di frodo ai vandali ubriachi: il lago del Brugneto in balia degli incivili 19 August 2020 Lago di Vobbietta, 27enne muore mentre fa il bagno ... Leggi su genovatoday

Ultime Notizie dalla rete : Dal Brugneto

GenovaToday

La rabbia dei genovesi rimasti a secco e le immagini del grosso tubo rotto. A rischio un'importante kermesse di hockey "Come vuole che vada? A schifo quando manca l'acqua manca tutto, anche un panino ...Pronti ad un nuovo weekend di caldo estivo, non resta che selezionare dei bei sentieri da percorrere in quota. Come ogni settimana andiamo a vedere i suggerimenti forniti dal Club Alpino Italiano nell ...