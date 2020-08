Clima, Greta Thunberg torna a scuola dopo il suo anno 'sabbatico' (Di martedì 25 agosto 2020) L'ecoattivista svedese Greta Thunberg torna in classe. 'Il mio anno sabbatico dalla scuola è finito, ed è così bello tornare finalmente a scuola!', ha scritto la diciassettenne su Instagram , accanto ... Leggi su tgcom24.mediaset

petergomezblog : Dai ghiacciai in ritirata ai 55 gradi in Califonia: l’effetto dei cambiamenti del clima nell’estate 2020. Greta Thu… - e_eredi : @LaVeritaWeb @franborgonovo Ma quale karma e karma...almeno non quello che intende il 'distensivo' Paolo Berizzi..… - ilfaroonline : Greta Thunberg, l’attivista svedese per il clima, annuncia il ritorno sui banchi di scuola - mauneobux : #News #Ambiente Greta Thunberg torna a scuola, 'finito l'anno sabbatico' - semingro : Clima: Cappato, Greta appoggi iniziativa stopglobalwarming - Mondo - ANSA -