Ciclismo, spunta un nuovo video sulla caduta di Evenepoel: il suo ds gli sfila un oggetto bianco dalla tasca (Di martedì 25 agosto 2020) Emergono ulteriori dettagli sulla caduta di Remco Evenepoel nel Giro di Lombardia. Nel nuovo filmato pubblicato si vede infatti il direttore sportivo del belga, Davide Bramati, che gli si avvicina per accertarsi che sia tutto a posto prima di infilargli la mano in tasca ed estrarre un oggetto bianco di piccole dimensioni. Il web si è immediatamente scatenato, sollevando polemiche e dando vita ad ogni tipo di teoria, da un medicinale proibito ad un dispositivo elettronico. "Era una barretta energetica o un panino, dovendolo mettere sulla barella era necessario che non avesse nulla in tasca" ha spiegato Bramati.

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo spunta Mondiale ciclismo, spunta il Mugello Virgilio Sport Il 24 agosto di 83 anni fa Adolfo Leoni si laureava Campione del Mondo dei dilettanti di ciclismo su strada

83 anni fa, era martedì 24 agosto 1937, Adolfo Leoni si laureava sul circuito internazionale danese di Kobenhavn (Hovedstaden) Campione del Mondo dei dilettanti di ciclismo su strada. Leoni non era re ...

Ciclismo: sprint tricolore, il più veloce è Nizzolo

Quattro anni dopo, Giacomo Nizzolo concede il bis e si veste di tricolore, aggiudicandosi la gara valida per il Campionato italiano su strada di ciclismo, che si è disputata su un percorso lungo 253 k ...

