Aggiornamento Fall Guys 1.06, le novità introdotte con l’update (Di martedì 25 agosto 2020) L'Aggiornamento di Fall Guys 1.06 è arrivato nelle ultime ore. Come ogni update, diverse le cose che gli addetti ai lavori hanno provveduto a sistemare. Lo scopo è, come di consueto, quello di creare un ambiente di gioco adatto a soddisfare le esigenze ludiche di una community sempre maggiore. L'esordio del titolo in formato gratuito all'interno della Instant Game Collection di PS Plus ha senza dubbio giovato in questi termini. Milioni gli utenti che non hanno perso tempo a rinfoltire i ranghi della produzione targata Mediatonic. Che a sua volta si è trovata sostanzialmente costretta a rimboccarsi le maniche per rispondere attivamente alle richieste dei fan. E la risposta arriva per l'appunto, ancora una volta, con l'Aggiornamento di Fall Guys 1.06. ... Leggi su optimagazine

