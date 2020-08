5 curiosità su The Handmaid’s Tale, ora anche su Prime Video con la prima stagione (Di martedì 25 agosto 2020) L'arrivo della prima stagione di The Handmaid's Tale su Prime Video – fissato per martedì 25 agosto – è un'occasione perfetta per esplorare o riscoprire l'oscurantista mondo di Gilead, la repubblica fittizia concepita da Margaret Atwood ne Il Racconto dell'Ancella e in cui è ambientata la storia di sottomissione, lotta e ribellione di June Osborne. Come spieghiamo nella nostra guida alla serie, l'antieroina interpretata da Elisabeth Moss si erge a simbolo di una rivoluzione: l'obiettivo è rovesciare un regime cristiano fondamentalista, retto sulla restrizione dei diritti umani e la classificazione delle donne in base al loro status sociale e alla loro fertilità. Ma prima di lanciarci in una (nuova?) maratona della serie, ecco cinque ... Leggi su optimagazine

beigua1962 : RT @ImSophiaPLMS: @beigua1962 Entrambi tosti e capaci di thinking outside the box...Una curiosità: quante volte hai riletto il Pendolo di F… - ImSophiaPLMS : @beigua1962 Entrambi tosti e capaci di thinking outside the box...Una curiosità: quante volte hai riletto il Pendol… - The_Rose_Tattoo : RT @strimbalzo: La curiosità ci permette anche di spingerci oltre il nostro limite, a volte ce lo fa superare, a volte lo rende colpevole o… - libertfly : Sarah Jessica Parker risponde alla domanda che tutti ci siamo fatti su Sex and the City - _SEVEN_99 : RT @BTSARMYITALIA1: CURIOSITÀ Sapevamo che il 7 sulla cover di #MAP_OF_THE_SOUL_7 è formato da sette 7 in font diversi sovrapposti; però s… -

Ultime Notizie dalla rete : curiosità The Regionali, 50 aspiranti governatori e 124 liste. Ci sono anche Dc, Pci, No vax e indipendentisti Corriere della Sera