Vasco Rossi insulta i negazionisti Covid e i suoi fan si ribellano: “Basta, non ti seguo più” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una presa di posizione forte, perfettamente allineata allo stile del personaggio, quella di Vasco Rossi contro i negazionisti Covid-19. Tra coloro che ritengono il virus inesistente e chi parla di “asintomatici”, come se questi non fossero in grado di infettare persone magari più vulnerabili, la storica rockstar italiana non ci ha visto più, alimentando la disputa tra tali soggetti e chi punta a farli ragionare in questa fase post lockdown. Del resto, al capitolo negazionisti abbiamo già dedicato alcuni pezzi. Dagli insulti di Vasco Rossi ai negazionisti Covid alla loro reazione In particolare, come si può notare attraverso il video disponibile a fine articolo, quelli di ... Leggi su bufale

