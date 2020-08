Vaccino Covid, Ippolito: “24 settimane per finire la fase uno della sperimentazione” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Ci vorranno almeno 24 settimane per completare la fase I di sperimentazione sull’uomo del Vaccino” anti Covid-19. Lo ha detto il direttore scientifico dell’istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito, a margine della prima inoculazione del Vaccino italiano in un volontario. “Poi passeremo alla fase successiva per la quale ci stiamo già preparando. Giocare sui tempi e ridurre la sperimentazione non è utile. L’Italia con questo Vaccino entra da protagonista nella guerra dei vaccini, non per arrivare prima ma per arrivare meglio e mettere il Paese in un sistema di parità. Perché avere un Vaccino italiano significa non essere schiavi e servi di altri Paesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

